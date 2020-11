Mitt Romney skuldar Trump for å hisse opp destruktive krefter

utenriks

Romney meiner at Trumps skuldingar om at valet er stole, korrupt og fuska med skadar «årsakene til at ein har fridom her og rundt omkring i verda», og at det «svekkjer institusjonane som utgjer grunnlaget for republikken».

– Og det hissar omsynslaust opp destruktive og farlege stemningar, skriv Romney på Twitter fredag.

Han understrekar samstundes at Trump har lov til både å krevje omteljing og be om etterforsking av skuldingar om juks der det finst bevis, noko som er heilt i tråd med valprosessen.

Romney har fleire gonger tidlegare stilt seg kritisk til Trump.

(©NPK)