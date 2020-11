Steve Bannon-podkast fjerna frå Twitter etter halshoggings-fråsegn

utenriks

Twitter har vedteke permanent suspensjon av Bannons podkast, medan YouTube har fjerna ein episode, melder CNBC.

Avgjerda er eit resultat av at Bannon ymta om at FBI-sjef Christopher Wray og smitteverneksperten i Trump-administrasjonen, Anthony Fauci, burde halshoggast og få hovuda sine sett på pålar utanfor Det kvite hus.

Ei talskvinne for Bannon seier at han ikkje antyda at Fauci og Wray faktisk skulle halshoggast, men at han snakka i metaforiske vendingar ved å vise til den blodige politikken under tudor-tida i England.

– Han har aldri teke til orde for vald av noko slag, seier ho.

Bannons utsegner i podkasten kom medan han er lauslaten mot kausjon i ei føderal sak der han er skulda for å ha svindla til seg pengar frå ein innsamlingsaksjon på nett der pengane skulle gå til ei gruppe som visstnok byggjer grensemur mot Mexico.

Fleire hundre tusen givarar har donert til saman 25 millionar dollar – over 220 millionar kroner – til kampanjen. Bannon vart arrestert 20. august og lauslaten mot ein kausjon på 5 millionar dollar same dag. Han nektar straffskuld. Rettssaka startar 24. mai.

