The Squad blir stadig større i Kongressen

Den best kjende i det som av media er døypt The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, vart ikkje uventa attvalt frå New York.

Ocasio-Cortez har vorte ei stjerne blant Demokratane etter at ho vart vald til Representanthuset for to år sidan. 31-åringen er svært talefør og har mellom anna markert seg som ein nådelaus utspørjar under fleire høyringar i Kongressen.

Då Demokratane skulle velje presidentkandidat var det ikkje Joe Biden som var førstevalet hennar, men den sjølverklærte sosialdemokraten Bernie Sanders.

Israel-kritikk

Det same gjorde 38 år gamle Ilhan Omar, som flykta frå Somalia saman med foreldra, fekk opphald i USA i 1995 og vart valt inn i Kongressen frå Minnesota i 2018.

Saman med halvt palestinske Rashida Tlaib var Omar den første muslimske kvinna som fekk ein plass i Kongressen.

44 år gamle Tlaib vart valt inn frå Michigan og har mellom anna markert seg som ein skarp kritikar av USAs politikk overfor Israel, som har nekta henne og Omar innreise.

Den fjerde kvinna i den opphavlege firarbanden er 44 år gamle Ayanna Pressley frå Massachusetts, som også vart attvald tysdag.

Trump-rasisme

Dei fire radikale demokratane kom for alvor i søkjelyset etter at president Donald Trump i fjor fleire gonger kom med svært nedsetjande utfall mot dei.

Trump bad mellom anna dei fire folkevaltre om å reise tilbake til «dei øydelagde og kriminalitetsinfiserte» landa dei kom frå.

Omar er likevel den einaste av dei som er fødd utanfor USA, medan Tlaib er andregenerasjons innvandrar, Pressley er svart og Ocasio-Cortez' foreldre er frå Puerto Rico, som i 120 år har vore rekna som ein del av USA.

Hetsen av dei fire resulterte i ein skarp reprimande frå Representanthuset, som i klare ordelag skulda presidenten for rasisme.

BDS-tilhengjar

Dei neste åra får dei fire demokratane følgje av ytterlegare éi radikal kvinne i Kongressen, Cori Bush frå Missouri.

Motstandarane til 44-åringen har mellom anna prøvd å sverte henne for å vise solidaritet med palestinarane og for å støtte den internasjonale BDS-kampanjen, som vart starta av palestinske aktivistar etter inspirasjon frå den ikkje-valdelege anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika.

Marie Newman frå Illinois, som også har sikra seg ein plass i Representanthuset, har òg markert seg som ein sterk kritikar av Israels okkupasjon av palestinske område.

– Eg er òg motstandar av dei israelske busetjingane på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem, som strir mot folkeretten og undergrev moglegheita for ein rettvis fred, slo ho nyleg fast.

Pentagon-kutt

Dei radikale kvinnene får òg følgje av ein radikal mann, den tidlegare ungdomsskulerektoren Jamaal Bowman frå New York.

Trass i manglande politisk erfaring danka 44-åringen ut veteranen Elliot Engel under primærvalet tidlegare i år.

Engel er i dag leiar i utanrikskomiteen i Representanthuset og var ein av demokratane som støtta Trumps avgjerd om å trekkje USA frå atomavtalen med Iran.

Bowman krev mellom anna at USA stiller klare vilkår for militærhjelpa til Israel, bør trekkje støtta til Saudi-Arabias krigføring i Jemen og kutte i overføringane til Pentagon. Det er ikkje i tråd med kva leiinga i hans eige parti meiner.

– Eg forstår ikkje kvifor amerikanske skattebetalarar skal subsidiere fengslinga av palestinske barn, samtidig som Demokratane kritiserer fengslinga av barn på grensa mot Mexico, har han sagt i eit intervju.

Israelsk apartheid

Betty McCollum frå Minnesota er ingen nykommar i Kongressen, men vart attvalt for ein ny periode tysdag. Også ho høyrer heime eit godt stykke ute på venstresida hos Demokratane.

McCollum har òg markert seg som ein krass kritikar av USAs støtte til Israel, også frå talarstolen i Representanthuset.

– Det palestinske folket lever under eit apartheidsystem og kjemper kvar einaste dag ein kamp under israelsk okkupasjon. Denne undertrykkinga blir dessverre støtta av amerikanske skattepengar, sa ho i september.

Biden-hovudverk

Sjølv om radikale utfordrarar som Bernie Sanders og Elizabeth Warren og deira mange tilhengjarar blant Demokratane, har tvinga Biden eit knepp til venstre, ligg han framleis godt ute på høgresida etter norsk målestokk.

Dersom han vinn valet, er han til liks med andre presidentar avhengig av å lóse kampsakene sine gjennom Kongressen for å sikre at politikken blir sett ut i livet.

Dette vil i seg sjølv bli vanskeleg som følgje av det republikanske fleirtalet i Senatet, men dei stadig fleire radikale demokratane i Representanthuset kan òg komme til å gi Biden hovudverk.

