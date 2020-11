Trump kjempar på fleire frontar i retten – kan bli langvarig

utenriks

President Donald Trump har gjort det klart at han vil kjempe med nebb og klør i retten mot det han meiner er valfusk under presidentvalet i USA.

– Alle delstatane der Biden nyleg har erklært siger, vil bli utfordra juridisk av oss for valfusk blant veljarane og fusk i delstatane. Massevis av bevis, berre sjekk media, har Trump skrive på Twitter, utan å utdjupe kva mediesaker han viser til.

Trump har òg gjort det klart at USAs høgsterett bør bestemme kven som har vunne valet. Dette kan til sjuande og sist bli tilfelle dersom avgjerande saker frå lågare rettsinstansar blir anka til topps, men lovverket legg ikkje opp at høgsterett skal involvere seg direkte i valet på noko vis.

Fleire slag

Trump-kampanjen har allereie levert ei rekkje søksmål over heile USA etter valet, og fleire vil det truleg bli.

Så langt har sakene stort sett vore av mindre omfang, og i hovudsak har dei dreidd seg om å få tilgang til å observere oppteljinga av dei attståande stemmene. I Michigan vart eit slikt krav torsdag avvist av ein dommar, som viste til at oppteljinga av stemmer allereie var ferdig.

I Pennsylvania har Trump-kampanjen vunne fram med eit krav om å få observatørar tettare på oppteljinga av stemmer, og i Nevada enda eit liknande søksmål med eit forlik som gjorde at observatørar frå Trump-kampanjen fekk betre tilgang til eit oppteljingslokale i Las Vegas.

– Døde veljarar

Kampanjen bad òg om at oppteljinga av stemmer vart stansa i delstaten, men nådde ikkje fram med dette kravet.

Parallelt føregår det òg ei anna sak i Nevada, i folkerike Clark County, der Las Vegas ligg.

– Vi trur at døde veljarar har vorte rekna med. Vi har òg bevis på at det finst stemmer frå tusenvis av menneske som har flytta frå Clark County under pandemien, sa den republikanske politikaren Adam Laxalt under eit pressetreff torsdag.

Han kravde at ein føderal dommar stansa teljinga av «feilaktige stemmer». Det republikanske partiet i Nevada har òg levert ei liste på 3.062 tilfelle av det dei meiner er valfusk til justisminister William Barr.

Høgsterett avgjorde i 2000

I Georgia tapte Trump-kampanjen torsdag ei sak som handla om 53 poststemmer i Chatham fylke, etter at valfunksjonærar gav frå seg forklaring om at alle desse stemmene var mottekne innan tidsfristen. Trump-leiren har tidlegare sagt at dei vurderer liknande søksmål andre stader i Georgia.

Valresultatet kan innebere at Trump-kampanjen må få medhald i å forkaste stemmer i to eller fleire delstatar for å få snudd resultatet, avhengig av kva veg det går når alle stemmene er talde. Det er annleis enn striden om valet i 2000, der det først og fremst stod om stemmene i Florida.

Den gong avgjorde til slutt høgsterett at George W. Bush vann presidentvalet etter fleire nye stemmeoppteljingar. Avgjerda kom først 12. desember.

Fleire tusen Trump-rettssaker

Trump-kampanjen har allereie varsla at dei vil ha nyoppteljing i delstatar som kan avgjere resultatet. Det er ulikt regelverk for dette i dei ulike delstatane. I Arizona og Pennsylvania blir det til dømes automatisk ny oppteljing dersom det er mindre enn høvesvis 0,1 og 0,5 prosent mellom kandidatane.

I Georgia kan ein kandidat som ligg mindre enn 1 prosent bak vinnaren, krevje det same, medan taparen uansett kan krevje dette i Nevada.

Det kan altså ta lang tid, fleire nye oppteljingar av stemmer og ei rekkje rettssaker, før alt er avgjort.

Presidenten er vand til å slåst i retten. Ein analyse USA Today har gjort, viser at Trump og selskapa hans har vore involverte i minst 3.500 rettstvistar i dei tre tiåra før han vart president.

