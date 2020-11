Børsoppgang i Asia etter at Biden vann i USA

utenriks

Nikkei-indeksen på Tokyobørsen opna med ein oppgang på 1,13 prosent. Den breiare Topix-indeksen starta dagen med ein oppgang på 0,90 prosent.

I Hongkong starta Hang Seng-indeksen med ein oppgang på 1,73 prosent.

Også i Fastlands-Kina var det oppgang. Composite-indeksen i Shanghai var opp 0,52 prosent frå start, medan Composite-indeksen i Shenzhen steig 0,55 prosent.

Det blir venta at Wall Street òg opnar med oppgang når børsane der opnar seinare måndag, etter at verdien på futures-prisane for desember-kontraktar på Dow Jones steig 0,5 prosent søndag. Dei tilsvarande futures-prisane steig med 0,6 prosent på Nasdaq og 0,5 prosent på S&P 500.

Futures-kontraktar teiknar generelt eit bilete av utviklinga i finansmarknadene før handelen opnar.

