Biden jobbar på spreng med å få fart på overgangen

Biden, som av Trump har fått kallenamnet «søvnige Joe», viste ikkje teikn på å kvile etter valsigeren då han søndag var i gang med å førebu overgangsperioden før han flyttar inn i Det kvite hus.

Medan Trump heldt til på ein golfbane i Florida i helga, kunngjorde Biden laurdag kveld at han skal opprette ei arbeidsgruppe med ekspertar og forskarar for å handtere den eskalerande koronakrisa i USA.

Dette blir det første konkrete initiativet frå Biden. Måndag skal han og Kamala Harris presentere samansetninga av gruppa på ein pressekonferanse i Wilmington i delstaten Delaware.

Der skal òg Biden uttale seg om koronaviruset og korleis han vil få fortgang i økonomien i landet.

Overgangsarbeidet i gang

Søndag lanserte Biden og Harris ein overgangsnettstad kalla Buildbackbetter.com, og ein Twitter-konto til same formål som går under namnet @Transition46.

Overgangsnettstaden nemner fire satsingsområde: covid-19, økonomisk gjenreising, raselikskap og klimaendringar.

– Teamet er i ferd med å bli sett saman og skal handtere desse utfordringane frå dag éin, sa Biden søndag, i ei tilvising til 20. januar, som er datoen då han etter planen blir teken i eid som USAs nye president.

Biden har sagt at han vil innlemme USA i Parisavtalen igjen, og visstnok kjem han til å utskrive ein presidentordre om å reversere reiseforbodet til Trump som omfattar i hovudsak muslimske land.

– Mangfald

Biden, som fyller 78 år 20. november, er den eldste nokosinne som blir vald inn i Det kvite hus, og han er den andre katolikken etter John F. Kennedy som blir vald som president i USA. Søndag morgon var han i kyrkja i heimbyen Wilmington i Delaware, og han besøkte gravstaden etter sonen sin Beau Biden, som døydde av hjernekreft i 2015, og etter den første kona si og dottera, som døydde i ei bilulykke i 1972.

56 år gamle Harris, ein senator frå California, er den første kvinna som blir vald til USAs visepresident, og dessutan den første med svart og sørasiatisk bakgrunn.

Biden har lova å setje saman ein administrasjon som speglar mangfaldet i USA, sjølv om han kan bli møtt med motstand om han utnemner meir progressive kandidatar og dersom republikanarane beheld kontrollen i Senatet.

Utfallet i Senatet vil avhenge av to senatorplassar som står på val i delstaten Georgia i januar.

Valfusk-påstand

Trump har ingen planlagde offentlege framferder måndag, men planlegg gjennom veka å levere inn ei rekkje søksmål. Det opplyser advokaten til presidenten, Rudy Giuliani, som hevdar å ha bevis på valfusk.

– Det første søksmålet blir i Pennsylvania. Det andre blir anten i Michigan eller Georgia. Og gjennom veka bør vi ha fått oversikt over alt, sa han til Fox News søndag.

Valkampstaben til Trump har allereie levert inn søksmål for å protestere mot valresultatet i fleire delstatar, men så langt er det ikkje lagt fram noko bevis for omfattande avvik som kunne ha påverka valresultatet.

Tidlegare president George W. Bush sa søndag at utfallet av valet er klart, og han har allereie gratulert Biden og Harris.

Uklart om samarbeid

Biden skal òg denne veka setje i gang arbeidet i det nye overgangsteamet sitt for å få tilgang til viktige etatar som ligg under Trump-administrasjonen, for å lette maktovergangen. Dette arbeidet skal dreie seg om innsamling og gjennomgang av informasjon som budsjett- og bemanningsavgjerder, reguleringsarbeid som er på veg, og andre oppgåver som Trumps noverande tilsette framleis held på med.

– Folk ønskjer at landet går vidare og kan sjå at Biden og Harris har moglegheita til å gjere jobben sin, få viruset under kontroll og få økonomien vår på rett spor igjen, sa Kate Bedingfield, nestleiaren på Biden-valkampen, til NBC søndag.

Men det er så langt uklart når Trump og administrasjonen hans vil samarbeide, sidan Trump enno ikkje har anerkjent Bidens valsiger.

