Danmarks regjering utan lovheimel til å avlive alle mink i landet

Statsminister Mette Frederiksen gav førre veke beskjed om at all mink i landet må avlivast for å hindre spreiinga av eit mutert koronavirus som ein framtidig vaksine kanskje ikkje vil verke mot.

Men ifølgje avisa Berlingske har ikkje regjeringa lovheimel til å gjennomføre tiltaket.

– Minkavlarar over heile landet over har funne seg i ei heilt vanvitig behandling og uviss handtering den siste månaden, og så kjem dette i tillegg, seier Tage Pedersen, leiar for Danske Minkavlere.

Det finst om lag 15 millionar mink i Danmark.

