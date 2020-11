utenriks

EU held seg dermed til prognosen om at ein vaksine kan vere godkjent tilgjengeleg i byrjinga av neste år. EMA testar framleis fleire ulike vaksinar løpande.

EMA gjorde ikkje noko for å helle kaldt vatn på nyheita om at Pfizer og BioNTechs vaksinekandidat er 90 prosent effektiv for å hindre covid-19-infeksjoner. Byrået har likevel ikkje motteke resultat frå nye kliniske prøver, berre laboratoriestudier.

