EU innfører toll mot USA

– USA innførte toll etter WTOs vedtak i Airbus-saka. No har vi ei avgjerd i Boeing-saka, som tillèt at vi innfører toll, og det kjem vi til å gjere, seier Dombrovskis, som er visepresident i EU-kommisjonen.

Det formelle vedtaket skal fattast på eit handelsministermøte måndag. Verdshandelsorganisasjonen (WTO) kom med rettsavgjerda si for ein månad sidan, men EU har venta med å innføre tollen på opptil 4 milliardar dollar i året. Dei ønskte å unngå å bli skulda for mogleg påverknad av valet i USA.

Dombrovskis sa i oktober at EU helst ville ha ei forhandlingsløysing og «unngå øydeleggjande rundar med tiltak og mottiltak».

Konflikten om statsstøtte til dei to flyprodusentane har gått føre seg i 16 år. Frontane har vorte ytterlegare tilspissa under president Donald Trump.

Då WTO for eit drygt år sidan konkluderte med at EU hadde gitt ulovlege subsidiar til Airbus, svarte USA med toll på 7,5 milliardar dollar. Tollen dekte mellom anna Airbus-fly, men også ost, vin og whisky. EU har varsla at tollen dei innfører, også vil omfatte ei rekkje varer, inkludert landbruksmaskiner, mat og drikke.

