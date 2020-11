Irak stengjer leirar for internflyktningar

utenriks

Flyktninghjelpen er svært bekymra for framtida til fleire tusen familiar som no blir kasta ut av fleire leirar for internt fordrivne i Irak.

Ei av leirane irakiske styresmakter har bestemt seg for å tømme, er Hammam Al Alil-leiren sør for Mosul. Han blir driven av Flyktninghjelpen.

Ein løyser ikkje krisa i Irak ved å stengje leirar og tvinge folk tilbake til område av landet som ligg i ruinar, der dei risikerer kollektiv avstraffing og fengsling for påståtte band til opprørarar, åtvarar generalsekretæren i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Vond sirkel

– Tvert om så fører det til at allereie sårbare menneske blir verande i ein vond sirkel av fordriving og konflikt, seier Egeland.

Hittil har over 600 familiar forlate Hammam Al Alil-leiren, som ifølgje Flyktninghjelpen truleg blir stengd neste veke. Fleire av dei måtte selje telta sine for å få råd til transport.

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har rundt halvparten av dei som er kasta ut av leirar i Bagdad og Karbala dei siste vekene, ikkje kunna returnere til heimstadene sine.

Etterlyser plan

No lever mange av dei under svært vanskelege forhold i utkanten av irakiske byar, ofte i øydelagde eller uferdige bygningar og utan tilgang til helsehjelp eller andre heilt grunnleggjande tenester.

Flyktninghjelpen etterlyser ein klar plan frå irakiske styresmakter for kva som skal skje med dei internt fordrivne når leirane blir stengde.

–Vi oppmodar det internasjonale samfunnet til å halde fram med å støtte irakarar som blir tvinga ut av leirar utan mange moglegheiter til å returnere heim. Det hastar med å hjelpe desse menneska før vinteren, seier Egeland.

