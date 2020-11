utenriks

Ein talsperson for det kviterussiske utanriksdepartementet uttalte til den statseigde TV-kanalen ONT at dei to heldt på med arbeid av ein «destruktiv karakter.»

Ifølgje den uavhengige nyheitssida tut.by skal det dreie seg om forsvarsattacheen Timothy White-Boycott og viseambassadøren Lisa Tamwood.

– Ifølgje politiet skal desse ha samla informasjon om den interne politiske situasjonen i Kviterussland og demonstrasjonane, uttalte ONTs journalist.

