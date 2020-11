Russlands valsjef sår tvil om valresultatet i USA

utenriks

Ella Pamfilova, som leier den russiske valkommisjonen, seier ho har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart for fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen opnar i si amerikanske form eit massivt rom for moglege forfalskingar, seier Pamfilova til det statlege russiske nyheitsbyrået TASS.

Vidare seier valsjefen at systemet opnar for at folk stemmer fleire gonger, uforklarlege tap av «uønskte» stemmesetlar, at folk som er lista som døde stemmer, og ein «mangel på systematisk kontroll over heile stemmeprosessen».

(©NPK)