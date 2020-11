Stor optimisme etter gode vaksinenyheiter

utenriks

Fleire kjelder i Verdshelseorganisasjonen (WHO) er svært positive til nyheita. Seniorrådgivar Bruce Aylward meiner resultata kan gjere at ein vaksine blir distribuert blant verdas mest sårbare innan mars 2021, og dermed dramatisk endre forløpet for heile pandemien.

Også WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus gleder seg over nyheita.

– Vi ønskjer velkommen dei oppmuntrande vaksinenyheitene frå Pfizer og BioNTech og hyllar alle vitskapsfolk og partnarar verda rundt som er i gang med å utvikle nye trygge, verksame verktøy for å nedkjempe covid-19, tvitrar sjefen i Verdshelseorganisasjonen måndag.

USAs påtroppande president Joe Biden er optimistisk, men minner om at det er langt igjen før pandemien er nedkjempa. Smittevernrådgivaren i landet Anthony Fauci kallar resultata ekstraordinære.

– Det var ikkje veldig mange som forventa at det skulle vere så høgt. Det kjem til å ha stor påverknad på alt vi gjer med tanke på covid-19, legg han til.

Tidlege indikasjonar

Vaksinen utvikla av amerikanske Pfizer og tyske BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjonar, opplyser selskapa.

Pasientane var beskytta mot sjukdommen sju dagar etter den andre av to dosar vart gitt, og 28 dagar etter den første, ifølgje førebelse resultat.

– Dei første resultata frå våre fase 3-testar av covid-19-vaksinen gir tidlege indikasjonar på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heiter det i ei fråsegn frå Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Vi er eit stort steg nærare å kunne gi menneske verda rundt eit svært velkomme gjennombrot for å få slutt på denne globale helsekrisa, heiter det vidare i fråsegna.

Vegen mot 164

Sjølv om resultata er svært positive, kan det ta tid før vaksinen er godkjent verda over og før han når marknaden i stor skala. Dei førebelse resultata baserer seg på 94 infeksjonar som til no er registrerte blant knappe 44.000 menneske i USA og andre land. Like under 39.000 av desse har fått to dosar.

Testane vil halde fram til 164 av dei frivillige deltakarane har fått påvist covid-19, eit tal den amerikanske legemiddeletaten FDA meiner er høgt nok til å slå fast om vaksinen fungerer eller ei. Etaten vil berre godkjenne vaksinar som er minst 50 prosent effektive.

Pfizer og BioNTech opplyser i pressemeldinga at dei vil søkje om nødgodkjenning for bruk av vaksinen kort tid etter at det talet er nådde. Selskapet anslår at det vil skje i den tredje veka av november. Vidare skriv selskapa at det ikkje er avdekt nokon store problem med vaksinen.

Børsoppgang og auka oljepris

Nyheita kjem medan koronasmitten er aukande i store delar av verda, med stadig fleire innlagde i intensivavdelingar og aukande talet på døde som følgje av pandemien.

Børsane verda over skaut i vêret etter nyheita, og oljeprisen steig med 8 prosent. Hovudindeksen på Oslo Børs var opp 4,4 prosent ved stenging. Hovudindeksane i Paris og Frankfurt noterte seg ein auke på høvesvis 7,2 og 4,8 prosent, medan FTSE 100 i London steig nesten 5 prosent.

Også i USA opna børsane godt, både på grunn av nyheita og avklaringa av det amerikanske valresultatet.

Selskapet seier dei forventar å kunne tilby rundt 50 millionar dosar av vaksinen i 2020, og opptil 1,3 milliardar dosar i 2021. Vaksinen er blant ti kandidatar som er i dei siste fasane av testing.

Trump: – Strålande nyheiter

USAs president Donald Trump er blant dei som har uttrykt seg svært entusiastisk om nyheita.

På Twitter skriv han dette, alt medstore bokstavar:

– Stor børsoppgang. Vaksinen kjem snart. Rapport om 90 prosents effektivitet. Så gode nyheiter!

