Svensk næringsliv får meir krisehjelp

Forlenginga er eit resultat av forhandlingar mellom regjeringa og samarbeidspartia Liberalerna og Centerpartiet.

– Selskapa treng hjelp for å overvinne krisa slik at menneske har ein jobb å gå til, seier Liberalernas finanspolitiske talsperson Mats Persson.

Svensk næringsliv er hardt ramma av koronapandemien og fekk såkalla omstillingsstøtte i vår. Ho dekte likevel berre til og med juli. Avtalen mellom regjeringa og støttepartia inneber at selskapa no òg kan søkje støtte for august, september og oktober.

Støtta blir gitt til selskap som har tapt minst 50 prosent av omsetninga i desse tre månadene, målt mot same periode i 2019.

Kvar bedrift kan maksimalt få 30 millionar svenske kroner i støtte.

