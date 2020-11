Tysk eksport på veg oppover etter krisa

utenriks

Den samla eksportverdien var på 109,8 milliardar euro, noko som svarer til drygt 1.190 milliardar kroner med dagens verdi. Det er ein nedgang på 3,8 prosent frå september i fjor, opplyser det tyske statistikkbyrået Destatis.

I dei ni første månadane av året var den samla eksporten på 880 milliardar euro, ein nedgang 11,7 prosent frå 2019. Importen fall med 9,3 prosent i same periode.

Etter ein tøff vår, betra handelen seg over sommaren. Aukande smitte fører no til bekymring for ein ny nedtur.

(©NPK)