Ungarn stengjer ned

utenriks

Det skriv statsminister Viktor Orbán på Facebook-sida si, melder Reuters.

I tillegg vil sportsarrangement gå utan publikum, og det blir forbod mot alle forsamlingar.

Dei nye restriksjonane trer i kraft onsdag.

Orban seier at dei nye nedstengingstiltaka er nødvendige, for om talet på smittetilfelle held fram med å stige i det same tempoet, «vil ikkje ungarske sjukehus vere i stand til å handtere påkjenninga».

Ungarske styresmakter har registrert over 15.000 smittetilfelle og 243 dødsfall dei tre siste dagane, ifølgje tal frå Worldometer.

(©NPK)