Vaksine og val sende Wall Street rett til vêrs

Den breiare S&P-indeksen auka med 3,7 prosent frå start måndag. Nyheitsbyrået AFP omtaler det som ei rekordopning.

Oppturen kjem etter at Pfizer og tyske BioNTech melder at koronavaksinen dei utviklar, ser ut til å vere 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjonar. Ein vaksine er heilt nødvendig for å kunne gjenreise økonomien etter koronakrisa.

Letta over Biden

Samtidig kan marknaden trekkje eit letta sukk etter at Joe Biden vart utropt som vinnar av presidentvalet etter fleire dagar der utfallet ikkje var avklart.

– Dette betyr mindre uvisse og mindre uro i forholdet til andre land og ei reversering av enkelte av dei håplause vedtaka frå Trump-administrasjonen, seier senioranalytikar Naeem Aslam i Avea Trade.

Mange analytikarar trur på mindre spenning i handelspolitikken under Biden. Og førebels ser investorane ut til å trekkje på skuldrene av at Donald Trump enno ikkje har akseptert valresultatet og truar med rettslege skritt.

Global opptur

Også i Europa fekk børsen eit løft då vaksinenyheita kom. I Oslo enda hovudindeksen opp 4,4 prosent. Hovudindeksane i Paris og Frankfurt noterte seg ein auke på høvesvis 7,2 og 4,8 prosent, medan FTSE 100 i London steig nesten 5 prosent.

I Tokyo fekk Nikkei-indeksen eit oppsving på tampen av dagen og enda opp 2,1 prosent. Shanghais hovudindeks gjekk opp 1,9 prosent, medan Kospi i Korea og Hang Seng i Hongkong auka med høvesvis 1,3 og 1,2 prosent.

