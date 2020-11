Åtte personar for retten for Nice-angrepet i 2016

utenriks

Fire av dei tiltalte er i politivaretekt, to blir overvaka, og to er på rømmen. Dei tre hovudtiltalte skal ifølgje tiltalen ha kjent til at eit angrep skulle finne stad, men ikkje dei presise detaljane. Dermed slepp dei ein meir alvorleg tiltale for medverknad.

Fransk-tunisiske Mohamed Lahouaiej-Bouhlel køyrde lastebilen inn i ei menneskemengd som feira den franske nasjonaldagen 14. juli 2016. Etter ei ferd på to kilometer der han køyrde i hel 86 personar, vart han skoten og drepen av politiet. Ekstremistgruppa IS hevdar at Bouhlel var tilknytt dei.

Til saman fem andre er tiltalte i samband med innkjøpet av eit våpen Bouhlel skulle bruke, men etterforskinga har komme fram til at dei truleg ikkje visste kva våpenet skulle brukast til.

