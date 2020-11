utenriks

– Vi er sjølvsagt veldig glade for vaksinen. Men at legemiddelindustrien no skal selje størstedelen av koronavaksinen til rike land, er urovekkjande, seier generalsekretær John Peder Egenæs.

– Noreg må markere ein klar posisjon på dette. No må det lagast politikk omgåande for at menneske i fattigare land får same tilgang. At berre ein firedel av vaksinen blir reservert for mellominntektsland og fattige land er alvorleg, seier Egenæs.

(©NPK)