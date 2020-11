Biden varslar ny Iran-politikk, men tida er knapp

utenriks

President Donald Trump har gjort Iran til den fremste fienden sin og har prøvd å isolere landet. I 2018 trekte han USA frå atomavtalen med Iran, til protestar frå resten av signaturstatane.

Joe Biden har varsla kursendring og vil på nytt satse på diplomati og internasjonalt samarbeid. Handlingsrommet til den nyvalde presidenten er likevel avgrensa, og tida kan vere i ferd med å renne ut.

Kva Iran-politikk Biden aktar å føre, er heller ikkje klart. Trump har rasert det vesle som var av tillit til USA i Teheran, og iranske leiarar har gjort det klart at dei ikkje har store voner til Biden.

– Vi er realistiske når det gjeld USA. Vi følgjer med på kva dei gjer, og vi bryr oss ikkje om spekulasjonar og kva som blir meldt i media, seier ein talsmann for iransk UD, Saeid Khatibzadeh, til nyheitsbyrået ISNA.

Svorne fiendar

USA og Iran har vore svorne fiendar sidan revolusjonen, då amerikanaranes nære allierte, sjah Mohammad Reza Pahlavis, flykta i eksil.

4. november 1979 storma fleire hundre studentar USAs ambassade i Teheran og tok 52 amerikanarar som gislar, blant dei diplomatar, etterretningsfolk og soldatar.

Kravet til studentane var at USA skulle returnere sjahen, men kravet vart aldri innfridd og først etter 444 dagar vart gislane lauslatne. Då hadde Iran òg stansa alt oljesal til USA, og dåverande president Jimmy Carter hadde brote dei diplomatiske sambanda og innførte strenge sanksjonar.

Under president Barack Obama vart forholdet noko betre, og i 2015 inngjekk USA, saman med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, ein atomavtale med landet. Han sikra omverda full tilgang til iranske atomanlegg, mot at sanksjonane vart oppheva.

Maksimalt press

I 2018 trekte Trump USA frå avtalen, varsla «maksimalt press» og innførte nye og strenge sanksjonar som førte til resesjon og store økonomiske vanskar for iranarane.

Trump lukkast ikkje med å tvinge iranarane til å gå med på ein atomavtale etter hans eige ønske, og han fekk heller ikkje resten av signaturlanda med på kravet.

Iran har svart på dei nye amerikanske sanksjonane med å slå ein strek over delar av atomavtalen, mellom anna ved å produsere meir lågopprikt uran enn det avtalen tillèt.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) får framleis full tilgang til dei iranske anlegga og understrekar at det framleis dreier seg om lågopprikt uran, ikkje høgopprikt uran til bruk i kjernefysiske våpen.

Farleg og feilslått

Biden har tidlegare beskrive Trumps politikk overfor Iran som «farleg» og «feilslått» og har etterlyst «ei snarleg kursendring» overfor landet.

I eit avisinnlegg i september lova Biden at han ville «tilby Teheran ein truverdig veg tilbake til diplomati» dersom han vann presidentvalet.

Biden understreka samtidig at han vil vere «tøff mot Iran» og har gjort det klart at leiinga i Teheran heilt og fullt må oppfylle sin del av avtalen for at USA igjen skal slutte seg til.

Krev kompensasjon

Iran held på si side fast på at sanksjonane til Trump først må hevast, og dei siste vekene har dei òg kravd at USA kompenserer dei for dei tapa landet er påført.

Biden har no ei moglegheit til å gjere opp for USAs «tidlegare feilsteg», slo Irans president Hassan Rouhani fast søndag.

Iransk UD etterlyser samtidig ein heilt annan tone frå Washington, og det byrjar å haste.

Berre fem månader etter at Biden har rykt inn i Det kvite hus, skal det vere presidentval i Iran. Det kan redusere moglegheitene for ei diplomatisk løysing betrakteleg.

Konservative krefter

Konservative krefter i Iran, som er motstandarar av atomavtalen, gjorde det svært godt i valet på ny nasjonalforsamling tidlegare i år, og presidentvalet kan bli dødsstøyten for alliansen av reformistar og moderate rundt Rouhani.

Resten av landa som var med på å forhandle fram atomavtalen, sit no med nøkkelen, meiner Iran-eksperten Ellie Geranmayeh i tankesmia European Council on International Relations.

– Dersom atomavtalen kan haldast i live fram til Biden blir innsett, vil Iran-spørsmålet vere eit naturleg utgangspunkt for å ta opp att det transatlantiske samarbeidet, meiner ho.

– Men det er uklart om Biden vil vere villig til å heve dei sanksjonane som ikkje er knytte til atomspørsmålet, og som Trump-administrasjonen innførte eine og åleine for å gjere det vanskeleg å returnere til avtalen, legg Geranmayeh til.

