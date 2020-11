Fornybar energi veks i rekordfart trass pandemien

utenriks

Det viser anslaga til Det internasjonale energibyrået (IEA). Kjelder som vind- og solkraft kan gå forbi naturgass og kol som dei viktigaste energikjeldene ved straumproduksjon.

– I 2025 vil fornybare kjelder vere den fremste kjelda til elektrisitet verda over, noko som avsluttar fem tiår med kolkraft som den viktigaste energikjelda, seier Fatih Birol, leiaren i byrået.

IEA anslår at fornybare kjelder vil dekkje ein tredel av elektrisitet-produksjonen i verda innan 2025. Byrået påpeikar at utviklinga har gått i rekordfart òg under koronapandemien, som har ført til redusert bruk av andre energikjelder.

I 2020 har verda hatt eit fall i det globale energibehovet på fem prosent, det største sidan andre verdskrigen. Likevel vil elektrisiteten som blir skapt av fornybare kjelder, vekse med sju prosent i år, anslår IEA.

