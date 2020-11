Journalist drepen på Filippinane

utenriks

62 år gamle Virgilio Maganes vart skoten seks gonger av væpna menn på motorsykkel, opplyser filippinsk politi tysdag.

Maganes jobba som kommentator for radiostasjonen DWPR i den nordlege provinsen Pangasinan. Politiet seier motivet for drapet er ukjent. Maganes overlevde i 2016 eit drapsforsøk ved å spele død etter at han vart skoten.

Den nasjonale journalistforeininga NUJP fordømmer drapet, og seier det er det 18. journalistdrapet sidan president Rodrigo Duterte kom til makta i 2016.

Filippinane er eitt av dei farlegaste landa i verda å vere journalist i. Komiteen for vernet til journalistar, CPJ, rangerer Filippinane som nummer sju på lista over land der journalistar blir drepne og drapsmennene deira går fri.

(©NPK)