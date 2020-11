Koronaramma Jordan vel nytt parlament

utenriks

Pandemien har gått hardt ut over økonomien i det arabiske landet som frå før var tyngt av gjeld. Styresmaktene slit med å dempe smittespreiinga, men vedtok likevel at valet tysdag skulle haldast.

Koronapositive veljarar risikerer likevel fengsel i opptil eitt år dersom dei bryt karantenen for å stemme. Tryggingsstyrkane stilte opp med 50.000 personar for å sikre at folk brukte munnbind og heldt avstand til kvarandre i vallokala.

Parlamentet har avgrensa styresmakt i Jordan, der kongen har stor makt til å styre gjennom dekret.

