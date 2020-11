Perus president går av

utenriks

Det kunngjorde Vizcarra sjølv etter at 105 av dei folkevalde, langt meir enn dei 87 som trongst, stemde for å avsetje han i ei riksrettssak.

Avstemminga markerte siste kapittel i den politiske uroa i Peru. Landet har den høgaste døyingsraten i verda i talet på koronadødsfall, målt per innbyggjar.

I ein fem timar lang debatt kritiserte dei folkevalde Vizcarra for dårleg handtering av koronapandemien, mangel på medisinsk oksygen, feil bruk av hurtigtestar for å påvise antistoff, økonomisk tilbakegang og aukande fattigdom utløyst av koronakrisa.

– På grunn av hans forsøming og udugelegheit, har vi mista tusenvis av landsmenn, sa ein av dei folkevalde, Robinson Gupioc.

Avviste skuldingane

Vizcarra blir òg skulda for korrupsjon. Dei folkevalde hevdar at han skal ha teke imot 630.000 dollar i bestikkingar i to byggjeprosjekt då han var guvernør i ein provins sør i landet frå 2011 til 2014.

Analytikarar meiner at avgjerda til dei folkevalde var ei openberr og risikabel tileigning av makt i eit land der Vizcarra nyt stor popularitet medan nasjonalforsamlinga ikkje gjer det.

I ein forsvarstale før avstemminga avviste presidenten å ha gjort noko gale.

Blir etterforska

Skuldingane som dei folkevalde retta mot Vizcarra, er under etterforsking av påtalemakta i landet, men det er ikkje teke ut noka sikting.

I samsvar med grunnlova i landet er det leiaren i nasjonalforsamlinga Manuel Marino som overtek funksjonane til presidenten inntil presidentperioden går ut i juli.

Førre måndag stemde nasjonalforsamlinga for å stille han for riksrett. Det skjedde mindre enn to månader etter at han overlevde eit mistillitsvotum.

