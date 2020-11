Republikanarane legg fram krisepakkeforslag

utenriks

Begge partia ønskjer ein krisepakke for å avhjelpe den amerikanske økonomien medan koronapandemien framleis herjar i landet. Det er likevel langt frå sikkert at forslaget vil gå gjennom. Det kjem av både dårleg samarbeidsklima og at møter mellom presidentvalet og innsettinga i januar tradisjonelt har vore prega av lite gjennomslag.

Republikanarane vil mellom anna gi middel til president Donald Trumps grensemur og andre saker Demokratane ikkje stiller seg bak. Det er framfor alt det dårlege klimaet mellom Demokratane i Kongressen og Trump sjølv, og dessutan uføreseielege handlingar frå sistnemnde, som skaper uvisse rundt krisepakken.

