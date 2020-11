Sjølverklært kvinnehatar i retten for massedrap i Canada

utenriks

Alek Minassian har erkjent at det var han som planla og utførte angrepet, og rettssaka er først og fremst venta å dreie seg om han var tilrekneleg i gjerningsaugneblinken og om han er strafferettsleg ansvarleg. Han er ikkje tiltalt for terror, men for drap og forsøk på drap.

28-åringen har sjølv forklart at angrepet var motivert av hatet hans mot kvinner. Han blir kopla til den kvinnefiendtlege Incel-rørsla, som har eit eige nettforum der menn som beskriv seg sjølv som «ufrivillig einslege», publiserer innlegg om frustrasjonen dei opplever ved å vere avviste av kvinner og ikkje føle seg tiltrekkjande.

Angrepet i Toronto fann stad ein varm vårdag i april 2018 i nabolaget North York. Med mjuke trafikantar i sikte køyrde Minassian ein leigd varebil i full fart nedover gater og fortau. Først etter 2 kilometer stansa han, ifølgje hans eiga forklaring fordi frontruta var tilgrisa med søl frå ei drikke.

Åtte kvinner og to menn i alderen 22 til 94 år vart drepne, og fleire andre vart alvorleg skadde.

Rettssaka har vorte utsett to gonger tidlegare i år på grunn av koronapandemien. No skal han haldast digitalt. Den tiltalte vil delta frå fengselet han har sete i sidan like etter angrepet.

Rettssaka er venta å vare i opptil fire veker.

Like før angrepet la Minassian ut eit innlegg på Facebook der han skriv at «Incel-opprøret har allereie begynt», der han viser til amerikanaren Elliot Rodger, som gjennomførte eit liknande angrep i California.

(©NPK)