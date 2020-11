Tre for retten etter Barcelona-angrepet i 2017

utenriks

Personane som fysisk utførte angrepa, som IS hevda å stå bak, vart alle drepne av politiet i skotvekslingar.

Hovudtiltalte Mohamed Houli Chemlal nekta å svare på spørsmål om saka i retten, og viste til utsegner han hadde gitt politiet i dagane etter angrepa. Påtalemakta ber om 41 år i fengsel for Chemlal og 36 år og åtte år for dei to andre.

Det var 22 år gamle Younes Abouyaaqoun som 17. august i 2017 køyrde ein varebil ned den travle gågata La Rambla i Barcelona. 14 menneske døydde og minst 118 andre vart skadde. Han stakk så av frå åstaden, knivdrap endå eit offer, før han vart skoten og drepen av politiet 21. august.

Rundt 24 timar etter angrepet mot La Rambla køyrde ei anna gruppe av fem gjerningsmenn ein bil inn i ei gruppe menneske i landsbyen Cambrils, som ligg om lag ti mil søraust for Barcelona.

Ei kvinne mista livet og sju andre vart skadde, før gjerningsmennene vart skotne og drepne av politiet.

Påtalemakta trur terroristcella hadde planlagt endå større angrep, kanskje med eksplosiv mot den ikoniske katedralen La Sagrada Família i Barcelona. Men lageret til gruppa gjekk i lufta 16. august, dagen før angrepet mot La Rambla.

Godt over 200 personar skal vitne i retten i San Fernando de Henares, som ligg i nærleiken av Madrid. Rettssaka varer til 16. desember.

