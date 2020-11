Tyrkia hyllar Aserbajdsjans siger i Nagorno-Karabakh

utenriks

Det er håp om at den seks veker lange konflikten, med kraftige samanstøytar i Nagorno-Karabakh, vil ta slutt etter at landa måndag, saman med Russland, underskreiv ein avtale om våpenkvile. 1.200 menneske er stadfesta døde på begge sider, men det reelle talet vert rekna for å kunne vere mykje høgare.

Tyrkia har uttrykt støtta si til Aserbajdsjan i den etniske konflikten over utbrytarrepublikken som ligg i Aserbajdsjan, men nesten utelukkande er folkesett av armenarar.

– Vårt kjære Aserbajdsjan gjorde store framsteg på slagmarka og ved forhandlingsbordet. Eg gratulerer dei heilhjarta for suksessen, tvitrar utanriksministeren i Tyrkia, Mevlüt Çavusoglu.

– Vi vil halde fram med å vere éin nasjon, eitt hjarte, med våre kjære aserbajdsjanske brør, heiter det vidare.

Statsministeren i Armenia, Nikol Pasjinian, melde først om våpenkvila på Facebook-sida si måndag kveld.

«Kjære landsmenn, brør og søstrer. Eg tok ei veldig vanskeleg avgjerd for meg og oss alle. Eg har underteikna ein avtale om å avslutte konflikten i Nagorno-Karabakh, med Russlands og Aserbajdsjans presidentar», skreiv han.

Kunngjeringa vart følgd av kaos og opptøyar i Armenias hovudstad Jerevan, der misnøgde demonstrantar tok kontroll over nasjonalforsamlingsbygget og samla seg utanfor regjeringskontora for å vise motstand mot avtalen.

