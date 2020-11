Abiy Ahmed, endå ein fredsprisvinnar som gjekk til krig

utenriks

Abiy, som fekk fredsprisen for å ha avslutta Etiopias 20 år lange konflikt med nabolandet Eritrea, beordra førre veke ein militæroffensiv mot opprørarar i Tigray-regionen, visstnok som eit svar på at dei hadde angripe ein militærbase.

Etiopiske kampfly har dei siste dagane bomba ei rekkje mål, og det er uklart kor mange som er drepne i angrepa. Abiy har òg innført seks månader med unntakstilstand i Tigray.

Statsministeren i Etiopia er langt frå den første fredsprisvinnaren som har gått til krig.

Dronekrig

Barack Obama fekk Nobels fredspris berre ni månader etter at han hadde overteke som USAs president, noko som vakte både undring og oppsikt.

Under takketalen i Oslo var det fleire som rynka panna då Obama sa at «krig er somme gonger nødvendig for fred» og minte om at han var øvstkommanderande for den største militærmakta i verda som då førte krig på to frontar, i Irak og Afghanistan.

Vondskap må kjempast mot med våpen, slo han vidare fast. Dei neste åtte åra heldt USA fram krigføringa si, forutan Irak og Afghanistan, også i land som Libya, Jemen, Somalia og Pakistan.

Blant metodane som vart mykje brukt under Obamas tid som president, var likvidasjon av påståtte opprørarar og terroristar ved hjelp av dronar, ofte med store sivile tap som følgje.

Folkemord

Ein annan fredsprisvinnar som i ettertid har fått eit noko frynsete rykte, er Myanmars leiar, Aung San Suu Kyi. Ho fekk fredsprisen i 1991 for sin heroiske kamp mot militærjuntaen i det tidlegare Myanmar.

No styrer Suu Kyi saman med landets militære, skulda for folkemord mot den muslimske rohingya-minoriteten aust i landet.

FNs høgkommissær for menneskerettar har slått fast at rohingyaene er utsett for etnisk reinsing, og FN-granskarar har konkludert med at dei øvste generalane i landet bør straffeforfølgjast for folkemord og lovbrot mot menneskja.

I desember i fjor avviste Suu Kyi både folkemord og etnisk reinsing då ho forsvarte seg sjølv og generalane mot skuldingane i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

Kissinger

Då USAs dåverande utanriksminister Henry Kissinger og Nord-Vietnams forhandlingsleiar Le Duc Tho fekk fredsprisen i 1973 for å ha forhandla fram ei våpenkvile som ikkje heldt, resulterte det ikkje uventa i høglydte protestar.

Le Duc Tho nekta å ta imot sin del av prisen, Vietnamkrigen rasa vidare og kritikarar rasa over at Nobelkomiteen lukka auga for Kissingers rolle i teppebombinga av Kambodsja og hemmelege likvidasjonsprogram for å halde USA-vennlege diktatorar ved makta i Sør-Vietnam, kjent som Operasjon Condor.

Krigersk pasifist

I 1907 fekk den italienske journalisten, forfattaren, forleggjar og politikaren Ernesto Teodoro Moneta fredsprisen for innsatsen sin i den lombardiske fredsorganisasjonen «Unione Lombarda per la Pace e l'Arbitrariato».

Fire år seinare støtta han heilhjarta opp om Italias krig mot Det osmanske riket og erobringa av Libya, og han ivra òg for at landet i 1915 skulle gå med i første verdskrigen.

Roosevelt

USAs dåverande president Theodore Roosevelt kunne òg smykke seg med Nobels fredspris, som han fekk i 1906 for året før å ha forhandla fram ein avtale som fekk slutt på den russisk-japanske krigen.

Også dette skapte debatt, og kritikarane viste til at Roosevelt var ein heller krigersk mann, noko han ikkje hadde lagt skjul på under krigen mot Spania i 1898 og mot Colombia i 1903.

Også under første verdskrigen markerte han seg som alt anna enn pasifist.

Svenske aviser skreiv at Alfred Nobel ville ha snudd seg i grava dersom han hadde fått kjennskap til at Roosevelt vart påskjønt med fredsprisen.

