Brasil tek opp att kinesisk vaksineforsøk

utenriks

Reguleringsetaten Anvisa seier dei no har fleire detaljar om den «alvorlege hendinga» som førte til at forsøka vart stansa måndag. Dei seier dei no har nok informasjon til å ta opp att forsøka.

Folkehelsestyresmaktene seier den alvorlege episoden ikkje var knytt til vaksinen. Det dreier seg om dødsfallet til ein frivillig vaksinemottakar, som blir etterforska som sjølvmord av politiet.

Coronavac, som blir utvikla av det kinesiske selskapet Sinovac Biotech, er inne i tredje testfase. Brasils president Jair Bolsonaro er sterk motstandar av vaksinen, som er omstridd i landet.

