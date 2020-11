Det kvite hus beordrar etatar til å avvise overgangsteamet til Biden

utenriks

I staden er etatar og departement som allereie var i gang med å setje av kontorplass og førebu brifingdokument for folka til påtroppande president Joe Biden, vorte underretta om at overgangen ikkje blir anerkjend før valet er godkjent av GSA.

Forvaltningsorganet GSA, som godkjenner overgangsprosessen etter eit presidentval og står for det praktiske, har enno til gode å ta kontakt med teamet til Biden.

GSAs Trump-utnemnde sjef, Emily Murphy, nektar å underteikne dokumentet som godkjenner dei 6,3 millionar dollar som Biden sitt team skal ha til prosessen, og gi folka til Biden tilgang på dokument, datasystemet, tenestepersonar og kontorplass.

USAs medium kåra laurdag Biden til vinnar av valet etter at det vart klart at president Donald Trump ikkje lenger hadde moglegheit til å få nok stemmer til å vinne, men Trump har enno ikkje erkjent nederlaget.

Situasjonen har no vorte såpass frustrerande for Biden at folket hans vurderer å gå retts veg for å krevje tilgangen dei skal ha.

Måndag kveld informerte dei pressa om noko av det som GSAs avgjerd inneber: at dei blir nekta tilgang til i utanriksdepartementet, mellom anna samtalar med leiarar frå andre land og sikre lokale der dei kan gjennomgå klassifisert materiale.

