Iransk menneskerettsadvokat koronasmitta

– Nasrin testa positivt i dag, skreiv ektemannen Reza Khandan på Facebook tysdag.

Ektemannen opplyser at han møtte henne i fengselet onsdag førre veke og at ho då sa at det var eit virusutbrot på avdelinga der ho sat. Mange hadde vorte smitta, fortalde ho ifølgje ektemannen.

– Derfor hadde ho hastverk med å følgje opp permisjonsprosessen, opplyser han.

Tre dagar seinare, laurdag, vart 57 år gamle Sotoudeh lauslaten frå Qarchak-fengselet etter å ha vorte innvilga mellombels permisjon.

Ho vart arrestert sommaren 2018 etter å ha forsvart fleire menneskerettsaktivistar, blant dei kvinner som kasta hijaben i protest mot påbodet regimet har om å bere hovudplagg. Sotoudeh vart då dømt til fem år i fengsel.

I fjor vart Sotoudeh, som mellom anna har fått EUs Sakharov-pris, dømd til ytterlegare tolv år i fengsel.

Sidan mars i år har over 100.000 fangar i iranske fengsel fått innvilga mellombels permisjon for å avgrense spreiinga av koronavirus i fengsla.

