Rekordmange stormar og orkanar i Atlanteren

Til saman fekk 29 tropiske stormar og orkanar namn i år, og det kan komme éin til på tampen av sesongen.

Før kvar sesong førebur USAs nasjonale orkansenter NHC ei liste på 21 namn som skal brukast i alfabetisk rekkjefølgje. Ikkje alle bokstavar blir brukte kvart år, men det er aldri meir enn eitt namn per bokstav i ein sesong.

Når lista er brukt opp, går NHC over til reservelista. Storm nummer 22 og utover får ikkje namn, berre ein gresk bokstav. Årets førebels siste storm heiter Theta, etter den åttande bokstaven i det greske alfabetet. Tysdag var det 70 prosent sjanse for at det kunne komme endå ein storm gjennom veka. Den får i så fall namnet Iota.

Ekspertar seier klimaendringar fører til auka temperatur i havet, som igjen gir kraftigare stormar. I tillegg kan ein nedgang i luftforureininga over sentrale delar av Atlanteren og vêrfenomenet La Niña ha bidrege til dei mange orkanane i 2020.

Den gamle rekorden med 28 namngitte stormar og orkanar vart sett i 2005. Det året knuste Katrina store delar av New Orleans. Til liks med andre spesielt store stormar, har Katrina vorte ståande i historiebøkene og folks minne, og namnet kjem ikkje til å bli brukt igjen.

