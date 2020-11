Tøffe oppgåver ventar når Biden skal realisere historisk klimaplan

utenriks

– Kva er folkets vilje? spurde Biden då han i helga heldt sigerstalen sin.

77-åringen svarte på spørsmålet sjølv og sa at veljarane har gitt han mandat til å kjempe dei store kampane i vår tid. Blant desse var koronakrisa og «kampen for å redde planeten vår ved å få klimaet under kontroll».

Kort tid seinare strøymde det på med internasjonale gratulasjonar, ikkje minst frå leiarar i europeiske land. Mange av dei uttrykte håp om styrkt klimasamarbeid med USA.

– Vi ser fram til godt samarbeid med Biden-administrasjonen mellom anna i FNs tryggingsråd og i den internasjonale innsatsen mot koronapandemien og mot klimaendringar, sa statsminister Erna Solberg (H).

2.000 milliardar

Klimaendringane vart òg trekt fram av Tysklands statsminister Angela Merkel, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og den britiske statsministeren Boris Johnson.

I valkampen lova Biden å bruke 2.000 milliardar dollar på grøn teknologi for å få økonomien i gang igjen etter koronakrisa. Han vil vende tilbake til Parisavtalen, gjeninnføre miljøtiltak oppheva av Donald Trump og fullstendig fjerne CO2-utslepp frå USAs kraftproduksjon innan 2035.

Ingen tidlegare amerikansk president har nokosinne presentert ein like ambisiøs klimaplan, fastslår avisa Washington Post. Biden håpar òg å styrkje subsidieringa av fornybar energi, skjerpe utsleppskrav for bilar, overtyde andre land om å kutte klimautsleppa sine og avgrense boring etter olje og gass på offentleg grunn.

Til liks med EU og Japan vil han innføre eit mål om såkalla netto nullutslepp innan 2050.

Heilomvending

Til saman utgjer desse planane ei 180 graders kursendring i USAs klima- og miljøpolitikk. Dermed blir det òg store endringar i energipolitikken.

Håpet er å reversere heilomvendinga som Donald Trump sette i verk då han vart president. Han hadde ikkje vore lenge i Det kvite hus før han byrja å oppheve klima- og miljøtiltak innført av forgjengaren Barack Obama.

Nærast som ein bulldosar gjekk Trump laus både på Parisavtalen og over hundre amerikanske klima- og miljøtiltak. Han var på dette området heilt på linje med Det republikanske partiet, og både presidenten og partiet ønskte å fjerne miljøreguleringar som legg avgrensingar på næringslivet.

Trump ville satse på olje, gass og kol og dermed redde arbeidsplassar i område der han har stor politisk støtte.

Kamp om Senatet

Men sjølv om Trump er på veg ut av Det kvite hus, har Republikanarane framleis mykje makt.

Dei beheld fleirtalet i Senatet, så sant dei ikkje taper to omval i den tradisjonelt konservative delstaten Georgia i januar.

Og med republikansk fleirtal i Senatet vil det bli svært vanskeleg for Biden å få vedteke nye lover. Lovendringar krev fleirtal både i Representanthuset og Senatet, og i mange tilfelle må 60 prosent av senatorane stemme for.

Biden kan derfor hamne i same situasjon som Trump og Barack Obama. Begge ønskte inderleg å endre klimapolitikken, men ingen av dei klarte å få store lovendringar gjennom Kongressen.

I staden måtte dei begge ty til såkalla presidentordrar – dekret, forskrifter og reglar som presidenten kan innføre på eiga hand.

Nye ordrar

Problemet med presidentordrane er at dei kan opphevast når det kjem ein ny president som gir nye ordrar.

I tillegg kan regelendringane bli stansa i rettsvesenet viss styresmaktene blir saksøkte av politiske motstandarar.

Bidens regjering går truleg raskt i gang med å gjere om Trumps reverseringar av reglar innført av Obama. Dermed ligg det igjen an til strengare utsleppskrav for bilar, og større verna naturområde.

Men fleire av dei mest ambisiøse måla blir det vanskeleg å nå utan lovendringar. Blant desse er den massive planen om 2.000 milliardar dollar i grøne investeringar.

I utanrikspolitikken får Biden det lettare. Han kan raskt oppfylle løftet om å vende tilbake til Parisavtalen.

Biden har òg varsla eit nytt klimatoppmøte der han vil overtyde andre land om å skjerpe utsleppsmåla sine.

Stadig større brannar

At sol- og vindenergi, kraftige batteri og annan grøn teknologi har vorte billegare, vil òg gjere oppgåva enklare. Og kraftige orkanar og stadig større skogbrannar har gjort klimaendringane til ei viktigare sak for mange vanlege amerikanarar.

I den siste TV-debatten mellom Biden og Trump fekk dei spørsmål om kva dei ville gjere med klimaendringane. Dette var første gong på over ti år at eit spørsmål om klima vart stilt i ein amerikansk presidentdebatt.

Biden snakka om den storstilte planen sin om satsing på grøn teknologi, men sa òg at han gradvis vil dreie økonomien bort frå olje. Trump bad sjåarane merke seg dette, og republikanske strategar meinte Biden hadde gjort ein gedigen tabbe som ville koste han stemmer i delstatar med stor oljeverksemd.

Likevel vann Biden valet, sjølv om det vart jamnare enn mange spådde på førehand.

– Marerittet er over

Blant mange klimaforskarar breidde det seg truleg eit letta sukk då resultatet var klart. Den kjende forskaren Michael Mann sa i forkant av valet at amerikanarane heldt framtida til planeten i hendene sine.

– Det lange nasjonale marerittet vårt er over, seier bioetiker Alta Charo til tidsskriftet Nature.

Ho håpar forskingsbaserte offentlege institusjonar i USA igjen kan byrje å utføre oppgåvene sine på normalt vis. Éin av stadene det kan bli endringar, er i miljødirektoratet EPA, som for tida blir leidd av den tidlegare kol-lobbyisten Andrew Wheeler.

Han har stått i spissen for innsatsen for å fjerne klimatiltaka som vart innførte av Barack Obama.

Samtidig er spekulasjonane allereie i gang om kven som vil bli Republikanaranes presidentkandidat i 2024. Donald Trump skal ha fortalt rådgivarane sine at han vurderer å prøve seg på nytt.

