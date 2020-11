Trump viser seg offentleg

utenriks

Trump har ikkje vist seg offentleg bortsett frå då han laurdag og søndag forlét Det kvite hus for å spele golf i Virginia.

Han har heller ikkje vendt seg til nasjonen bortsett frå på Twitter, og han har enno ikkje erkjent nederlaget i presidentvalet, slik det er vanleg når ein vinnar er kåra.

Midt i ein stadig alvorlegare koronapandemi verkar det som han har lagt all normal styring av landet på is, medan han i staden tvitrar at han har vunne valet og går til retten med stadig fleire påstandar om valfusk.

Tysdag møtte han medarbeidarane sine i Det kvite hus for å drøfte dei neste skritta i prosessen med søksmål, ifølgje CNN.

