Tyskland: Ingen bevis for at Thailands konge har gjort noko ulovleg

utenriks

Vajiralongkorn bur i Tyskland store delar av året. Førre månad kravde demokratiaktivistar i Thailand at tyske styresmakter etterforskar kongen på tysk jord. Kravet presenterte dei då dei gjekk i demonstrasjonstog til den tyske ambassaden i Bangkok.

Ein tysk folkevalt for Dei grøne tok opp saka i nasjonalforsamlinga i Berlin. No har det tyske utanriksdepartementet svart. I svaret heiter det at tyske styresmakter forventar at den thailandske kongen ikkje gjer noko i strid med tysk rettsvesen, internasjonalt lovverk eller menneskerettar medan han er på tysk jord.

– Den tyske regjeringa har ingen pålitelege bevis om at den thailandske kongen har gjort nokon slikt under opphaldet i Tyskland, uttaler tysk UD.

Vajiralongkorn er for tida i Thailand, men eig ein bustad i fjella i Bayern.

(©NPK)