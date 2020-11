Amnesty: Fullt kaos i mottaket av asylsøkjarar på Kanariøyane

utenriks

Begge organisasjonane ber om ei rask endring av handteringa, som no er kaotisk og prega av kraftig overbelastning.

I helga kom det over 2.000 menneske til den spanske øygruppa.

På Gran Canaria er hamna i Arguineguín stappfull av menneske som nyleg har komme i båtar frå Vest-Afrika. Det har òg komme rapportar om at det er gitt ordre om at nykomne skal deporterast utan at dei har fått noka form for juridisk hjelp, skriv Amnesty International i ei fråsegn torsdag.

– Spanske styresmakter bør umiddelbart betre dei overfylte og uhygieniske forholda på kaien i Arguineguín, skriv HRW i ei anna melding.

Allereie før helga var situasjonen vanskeleg, med stappfulle telt der folk søv rett på bakken, ifølgje HRWs Judith Sunderland. Ho tør ho ikkje tenkje på korleis det er der no, når talet på migrantar og flyktningar er dobla.

(©NPK)