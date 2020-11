Biden vel Klain som stabssjef

utenriks

– Ron har vore uvurderleg for meg gjennom dei mange åra vi har samarbeidd, seier Biden.

– Hans omfattande og varierte erfaring og evne til å samarbeide med folk frå alle politiske retningar er nøyaktig det eg treng i ein stabssjef i Det kvite hus, i det vi står overfor denne krisa og skal sveise landet vårt saman igjen, seier Biden.

Klain er advokat og var Bidens seniorrådgivar under valkampen.

Klain, som var leiar for dåverande Barack Obamas innsats mot ebolaviruset, har vore ein arg kritikar av president Donald Trumps handtering av koronaviruspandemien.

– Eg er æra av Bidens tillit og skal gi alt eg kan for å leie eit talentfullt og mangfaldig team i Det kvite hus, skriv Klain på Twitter.

Klain var i to år stabssjef for Biden då Biden var visepresident i Barack Obamas første presidentperiode. Før det var Klain stabssjef for visepresident Al Gore frå 1995 til 1999 under dåverande president Bill Clintons administrasjon.

