Fem år sidan terrorkvelden i Paris

utenriks

Fredag er det fem år sidan terrorangrepa som ramma den franske hovudstaden fredag 13. november 2015.

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepa. Sidan den gong har IS vorte kjempa mot militært i Irak og Syria. Men framleis utfører gjerningsmenn terror i IS' namn.

– Berre fordi IS har lide eit militært nederlag, betyr ikkje det at den militære kapasiteten deira har vorte fjerna, åtvarar ein anonym fransk tenestemann som er involvert i kampen mot terror.

Mellom 100 og 200 franske jihadistar blir anslåtte å framleis opphalde seg i tidlegare IS-kontrollerte område i Syria og Irak. Det vil vere ein illusjon å tru at dei ikkje er i stand til å ta seg tilbake til Frankrike, meiner den franske tenestemannen.

89 drepne på Bataclan

130 menneske vart drepne og fleire hundre såra då ei rekkje væpna menn slo til i eit koordinert angrep på seks ulike stader i Paris fredag kveld 13. november 2015.

Det verste angrepet ramma konsertstaden Bataclan, der 89 menneske vart drepne på ein konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Andre angrep same kveld ramma fotballstadion Stade de France og fleire restaurantar i byen.

Alle gjerningsmennene utanom éin, Salah Abdeslam, vart drepne eller sprengde seg i lufta under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

Fleire terrorhendingar den siste tida

Femårsdagen for angrepa kjem samtidig som Frankrike har måtta slå terroralarm ei rekkje gonger dei siste vekene og månadene.

I slutten av september vart to personar alvorleg såra etter eit angrep med ei kjøttøks utanfor satiremagasinet Charlie Hebdos tidlegare lokale. Månaden etter vart læraren Samuel Paty drepen etter at han hadde vist Muhammed-karikaturar i ein historietime. Berre veker seinare vart tre personar knivdrepne i Notre-Dame-kyrkja i Paris.

– Ein skulle tru at trusselen har stilna, og at andre problem har oppstått i staden. Men tal viser at terrortrusselen har halde seg på eit høgt nivå sidan 2015, seier ei fransk tryggingskjelde, som ber om å vere anonym.

Dei siste fem åra har det vorte utført 20 terrorangrep på fransk jord. I tillegg har det vore 19 mislykka angrep, medan 61 angrep har vorte hindra.

(©NPK)