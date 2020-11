utenriks

Byrået justerer ned anslaget sitt for den globale etterspurnaden i lys av nye koronarestriksjonar ei rekkje stader. IEA trur etterspurnaden for 2020 sett under eitt blir på 91,3 milliardar fat per dag.

Det nye anslaget er 8,8 milliardar fat lågare enn etterspurnaden i fjor. For ein månad sidan anslo IEA nedgangen til å bli på 8,4 milliardar fat per dag.

Eit fat nordsjøolje kosta torsdag føremiddag 43,47 dollar etter å ha falle ein halv prosent gjennom dagen.

