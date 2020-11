IS tek på seg skulda for gravlundsangrep

utenriks

I ei fråsegn på kanalane sine på det sosiale mediet Telegram hevdar IS at krigarane deira planta ei bombe på gravlunden i byen Jeddah som eksploderte under ein seremoni der europeiske diplomatar var til stades. Tre menneske vart såra i angrepet.

Bomba ramma ein minneseremoni for å markere årsdagen for slutten på første verdskrigen, idet den franske konsulen heldt ein tale. Diplomatar frå fleire europeiske land var til stades ved seremonien. Ein gresk og ein britisk statsborgar, og dessutan ein saudiarabisk politimann vart såra.

