Jordansk minister går av etter valfeiring

Portforbodet skulle sørgje for at folk ikkje oppsøkte feiringar og spreidde koronasmitte, men videoar på sosiale medium viser hundrevis av menneske i gatene fleire stader. Dei feira at favorittkandidatane sine vann og skaut i lufta med våpen.

Etter valet tysdag skulle ingen forlate heimane sine før søndag. Jordan har registrert 126.000 tilfelle av koronasmitte, og nær 1.500 dødsfall blant sine 10 millionar innbyggjarar.

Statsminister Bisher al-Khasawneh seier kong Abdullah har godteke avgangen.

