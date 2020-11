Lungebetennelse tek årleg livet av 800.000 barn under fem år

utenriks

Alvorleg lungebetennelse er dødelegare enn malaria, meslingar og diaré til saman, og tek livet av over 800.000 barn under fem år kvart år.

4,2 millionar barn under fem år i 124 låg- og mellominntektsland har kritisk låge oksygennivå på grunn av alvorleg lungebetennelse. Det kjem fram i ein ny analyse frå Unicef, Clinton Health Access Initiative (CHAI), Redd Barna og Murdoch Children's Research Institute, som vart publisert torsdag, på Verdas lungebetennelsesdag.

Samtidig er det stor mangel på medisinsk oksygen i fattige land. Medisinsk oksygen kan i mange tilfelle redde barn som har sjukdommen.

Blir forverra av pandemi

Hjelpeorganisasjonane bak analysen fryktar at koronapandemien vil gjere kampen mot lungebetennelse vanskelegare.

– Covid-19 har smitta millionar av menneske og gjort vanskelege globale forhold for barn endå verre. Medan verda slit med pandemien og dei alvorlege konsekvensane han gir for dei mest sårbare, må vi ikkje gløyme at lungebetennelse held fram med å krevje meir enn 2.000 unge liv kvar dag. Medisinsk oksygen kan bidra til å redde somme av desse liva, seier Henrietta Fore, UNICEFs administrerande direktør.

Mange stadar kostar ei oksygenbehandling over 3–4 dagar for barn minst 400–600 kr. Det kan hindre dei fattigaste familiane i å få den medisinske hjelpa barnet treng, dersom slik behandling i det heile er tilgjengeleg der dei er.

Manglar medisinsk oksygen

Leiaren i Redd Barna, Inger Ashing, seier pandemien har avdekt stor oksygenmangel i dei fattigaste landa i verda. Etter pandemien har det vorte rapportert om auka mangel på medisinsk oksygen og høgare oksygenprisar i land som har nokon av dei høgaste tala på dødsfall knytt til barnelungebetennelse. Det gjeld mellom anna India, Bangladesh og Nigeria.

– Kvart år kjem millionar av barn til helsefasilitetar i utviklingsland med behov for oksygenstøtte. I store delar av Afrika får færre enn éin av fem den behandlinga dei treng, seier Inger Ashing.

