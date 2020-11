Mindre godstransport til havs

utenriks

Koronaviruset og tiltaka for å avgrense smitte har gjort det vanskeleg å transportere gods, og dessutan svekt tilbod og etterspurnad, konstaterer FNs organisasjon for handel og utvikling (Unctad) i årsrapporten om internasjonal maritim godstransport.

Det blir likevel augna håp for framtida. Rapporten anslår ein volumvekst for transporten for neste år på 4,8 prosent.

– Den globale shippingindustrien vil vere leiande når ein prøver å hente seg inn igjen etter krisa, seier Unctad-leiar Mukhisa Kituyi i ei fråsegn.

(©NPK)