Pave Frans gratulerte Biden med valsigeren over telefon

utenriks

Biden skal ha fortalt pave Frans at han verdset det paven gjer for å fremje fred, forsoning og det menneskja har til felles. Han sa òg at han vil samarbeide med paven mellom anna om fattigdomsproblematikk, klimaendringar og spørsmål knytt til migrasjon.

Biden er berre den andre katolikken i USAs historie som har vorte vald som presidenten i landet. John F. Kennedy var den første.

Denne veka har Biden snakka med fleire statsleiarar og regjeringssjefar, blant dei Storbritannias Boris Johnson, Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel.

