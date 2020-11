Storstilt bloddonasjon til tryggingsstyrkar på gang i Etiopia

utenriks

Sudanske styresmakter melder at rundt 10.000 etiopiske flyktningar har kryssa grensa dei siste dagane. Men landet førebur seg på at 200.000 kan følgje etter.

Det er no gått over ei veke sidan Etiopias statsminister Abiy Ahmed innleidde ein militæroffensiv, inkludert flyangrep, mot Tigray-opprørarar og partiet TPLF. Det som utløyste krigshandlingane, var ifølgje styresmaktene TPLF-angrep mot militærbasar.

Donerer blod

Torsdag vart det gjennomført støttemarkeringar i Etiopias hovudstad Addis Abeba, der hundrevis av personar hadde møtt fram for å donere blod til tryggingsstyrkane som deltek i offensiven.

– Blodet viser respekten vår for hæren, sa ordførar i Addis Abeba, Adanech Abebe. Ho peika på at Etiopias befolkning no samlar seg mot TPLF.

– Angrepet som TPLF gjennomførte mot hæren vår, er ei skam for Etiopia. Noko slikt har aldri hendt før, og vi fordømmer det, understrekar ho.

Avrettingar

Tigray har vore avskoren frå kommunikasjon med omverda sidan militæroffensiven starta 4. november, og det er førebels mykje som er uavklart om situasjonen.

Men statsminister Abiy Ahmed tvitrar torsdag at hæren har teke tilbake byen Shire, der dei visstnok fann lika av avretta soldatar, bunde på hender og føter, melder nyheitsbyrået DPA.

Etiopias nasjonalforsamling har vedteke å fjerne immuniteten til medlemmene av den regionale forsamlinga i Tigray, der TPLF er det regjerande partiet.

Humanitær krise

FN åtvara onsdag om alvoret i situasjonen og fryktar utstrekt vald mot sivile.

– Manglande tilgjenge til Tigray betyr at mat, helsehjelp og anna naudhjelp ikkje kan bli frakta inn i regionen, understreka FNs samordningskontor for humanitære saker (OCHA) i ein rapport.

Samtidig kan flyktningkrisen og kampar i grenseområda bidra til å vikle Sudan og Eritrea inn i konflikten. No fryktar fleire ein varig destabilisering av situasjonen på Afrikas horn.

Statsminister Abiy Ahmed vart tildelt Nobels fredspris i 2019.

