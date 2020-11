Sverige ber Noreg om særordning for kriseramma Strömstad

utenriks

Pandemien og stans i grensehandelen mellom Noreg og Sverige har ført Strömstad i Nordre Bohuslän ut i ei djup krise. Med unntak av korte periodar har grensa vore stengd sidan i vår.

På eitt år har arbeidsløysa i kommunen auka med 75 prosent, og ordførar Kent Hansson trur det berre er byrjinga.

– Det handlar om 1.500 til 2.000 personar som no har fått varsel om oppseiingar eller er oppsagde. Det er meir enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkninga i kommunen, seier Hansson.

Mange bedrifter føler seg no tvinga til å varsle oppseiingar, seier han.

Ber Noreg om særløysing

– Det økonomiske krisa har slått hardare mot Strömstad enn mot andre kommunar, seier utanrikshandelsminister Anna Hallbe.

Ho deltok onsdag i eit digitalt møte med representantar for kommunen og næringslivet.

– Vi har prøvd alle tenkbare tiltak. Det vi kan gjere, er å halde fram med å jobbe for at grensene skal opnast igjen, seier Hallberg.

Ho seier svenske styresmakter håpar at Noreg kan opne for ei særløysing, slik ein har i Tornedalen, der Finland har opna grensene for dei som bur i grensekommunane.

– Det er det eg har prøvd å jobbe og lobbe for. Men hittil har Noreg valt å sjå på grensestenginga som ein effektiv måte å stanse smitten. Vi synest ikkje han er det, seier Hallberg.

Ekstra utsett

Sjølv om dei stengde grensene rammar alle kommunane med grensehandel, er Strömstad ekstra utsett. Årsaka er at byen har ei spesielt stor turistnæring. Mange verksemder har pleidd å leggje møta og treffa sine halvvegs mellom Göteborg og Oslo. No går òg denne næringa på sparebluss.

På møtet vart òg dei sosiale og følelsesmessige konsekvensane av grensestenginga diskutert.

– Det er viktig å løfte dei spørsmåla i kontakten med dei andre nordiske regjeringane. Det handlar om samværet til menneske eller mangel på samvær. Eg kjende kor vanskeleg situasjonen var. Det blir lettare for meg å føre bodskapen vidare etter dette, seier Hallberg etter møtet.

