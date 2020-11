Tyrkia innfører røykjeforbod mot pandemien

utenriks

Dermed blir det no forbod mot å røykje på busstoppar, gater og plassar med mykje folk.

Innanriksdepartementet opplyser at regionale styresmakter òg kan velje å innføre portforbod for personar over 65 år. Bystyresmaktene i Istanbul og Ankara innførte eit slikt forbod denne veka. Det inneber at eldre innbyggjarar berre får gå ut av husa sine mellom klokka 10 og 16.

Tyrkia har, til liks med mange andre land, opplevd ein auke i talet på koronatilfelle den siste tida. Det siste døgnet er det meldt om 86 nye dødsfall, ifølgje nasjonale helsestyresmakter. Talet på døde har dermed nådd 11.145 og over 400.000 har fått påvist smitte.

(©NPK)