Amerikanske toppdirektørar fryktar at demokratiet er trua

utenriks

Allereie førre fredag, tre dagar etter valet, sat meir enn 20 amerikanske toppdirektørar i eit videomøte der dei diskuterte kva dei vil gjere viss Trump nektar å forlate Det kvite hus.

I møtet vart direktørane samde om at viss presidenten prøver å gjere noko lova ikkje opnar for, eller forstyrrar overgangsperioden til Joe Bidens administrasjon, vil direktørane komme med ei felles fråsegn.

Direktørane slo fast at dei ikkje hadde sett nokon bevis på utstrekt valfusk, og fleire var bekymra over at utsegnene til presidenten trua demokratiet.

Det opplyser Yale-professor Jeffrey Sonnenfeld, som var ordstyrar. Han vil ikkje stadfeste kva direktørar som var til stades, men seier dei største selskapa innan finans, media, handel og produksjon var representerte.

– Dei seier at viss det får folk til å føle seg betre, skadar det ingen å la saka gå sin gang i systemet, seier Sonnenfeld.

Dagen etter videomøtet kom det ei fråsegn frå Business Roundtable, ei gruppe som representerer fleire av dei største selskapa i USA, som Apple, Walmart, Starbucks og General Electric, der Joe Biden vart gratulert med valsigeren.

(©NPK)