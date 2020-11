Bornholm-drapet var ikkje rasistisk, meiner dansk påtalemakt

utenriks

Påtalemakta meiner ikkje det er grunnlag for å tiltale dei for hatkriminalitet etter dansk lov, fordi dei to hadde ein mangeårig vennskap med den avdøde. Offeret var ein mann med mor frå Tanzania og far frå Danmark.

Drapet fann stad på ein leirplass på Nordskoven på Bornholm. Offeret var 28 år, og dei to brørne 23 og 25 år. Natt til 23. juni i år vart offeret knivstukke og slått med ein pinne og ei flaske. I tillegg pressa dei eit kne mot nakken til gjerningsmannen. Dei to brørne har tilstått at dei var valdelege mot mannen, men har avvist at hensikta var å drepe 28-åringen.

Det oppstod internasjonale spekulasjonar om drapet var rasistisk motivert fordi det likna på drapet på George Floyd i USA. Også han fekk eit kne pressa mot nakken, av ein politimann i Minneapolis 25. mai.

Drapet på Floyd forårsaka store demonstrasjonar i ei rekkje amerikanske byar og verda over, mot politivald og rasisme.

Rettssaka mot dei to brørne finn stad på Bornholm 30. november og 1. desember.

